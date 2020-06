De Ligt hervat prijzenjacht: ‘Mooi dat ik droom van Hulshoff kan waarmaken’

Door Mikos Gouka



Het was deze week precies een jaar geleden dat de camera’s feilloos ­registreerden dat Cristiano Ronal­do een onderonsje had met Matthijs de Ligt. De superster van Portugal had in het Estádio do Dragão zojuist Oranje verslagen en de Nations League gewonnen. ‘CR7’ vond het tijd om de verdediger te vertellen dat hij maar gewoon voor zijn club Juventus moest kiezen.



Om samen de Serie A te winnen, de Champions League te veroveren en de Italiaanse beker weer de prijzenkast van ‘De Oude Dame’ in te krijgen. Door de coronacrisis lag het Italiaanse voetbal negentig dagen stil, maar vanavond heropent Juve de jacht op de drie prijzen.