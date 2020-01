De Ligt heeft basisplaats terug, Ronaldo ontbreekt in bekerduel

De Ligt (20) moest de afgelopen weken genoegen nemen met een plaatsje op de bank, maar zondag mocht hij plots invallen. Zijn concurrent Merih Demiral viel uit met een zware knieblessure en is de rest van het seizoen uitgeschakeld. Eerder raakte Giorgio Chiellini al zwaar geblesseerd. De spoeling is derhalve dun geworden in het centrum van de verdediging bij Juventus.



Maurizio Sarri heeft nog drie volwaardige centrale verdedigers tot zijn beschikking: Bonucci, De Ligt en Daniele Rugani. Laatstgenoemde kwam slechts drie keer in actie dit seizoen voor Juventus, maar Sarri is hem nog niet vergeten. ,,Daniele is een belangrijke speler voor ons en we hebben hem hoog zitten”, zei hij eerder deze week. Vanavond krijgt Rugani dus de kans.