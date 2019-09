De Ligt gepasseerd bij Juventus voor duel met Hellas Verona

De afgelopen vier duels kon Matthijs de Ligt wel rekenen op een basisplaats. De oud-Ajacied is echter niet de enige ‘basiskracht’ die voor het treffen met Hellas Verona is gepasseerd door Maurizio Sarri. De 60-jarige Italiaanse coach lijkt aan het rouleren te zijn geslagen aangezien ook Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Sami Khedira en Gonzalo Higuaín niet in de basis starten.



Dit viertal verscheen, net als De Ligt, woensdagavond nog wel aan de aftrap in het Champions League-duel met Atlético Madrid. Daarin gaf Juventus in de slotfase een 2-0 voorsprong uit handen: 2-2.



De Oude Dame staat derde in de Serie A met zeven punten. Alleen het Internazionale van Antonio Conte pakte nog de volle buit in de Italiaanse competitie.