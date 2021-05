De Ligt en Ronaldo moeten blijven vrezen voor mislopen CL, AC Milan maakt zeven goals

Serie ADe situatie in de top van de Serie A is weer precies zoals die was voorafgaand aan de 36ste speelronde. Na Napoli wonnen ook Atalanta Bergamo, AC Milan én Juventus hun wedstrijden. AC Milan deed dat wel héél overtuigend: het werd 0-7 tegen Torino.

Na de 0-3 van vorige week bij Juventus - AC Milan waren het Atalanta Bergamo, AC Milan en Napoli dat op de tweede, derde en vierde plek stonden in de Serie A. Die plekken zijn goed voor een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Dat ticket heeft kampioen Internazionale al lang en breed binnen. Vanavond bezweek in elk geval geen van de ploegen die strijden om deelname aan het miljoenenbal onder de druk.



Nummer twee Atalanta Bergamo won met 2-0 van Benevento door goals van Luis Muriel en Mario Pasalic. Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens hadden een basisplaats terwijl Sam Lammers in de slotfase nog even in mocht vallen voor de ploeg die nu net als AC MIlan op 75 punten staat. De Rossoneri maakten gehakt van Torino: 0-7.



Bij rust stond het nog maar 0-2 voor AC Milan door goals van Theo Hernández en Franck Kessié, maar in de tweede helft was er geen houden meer aan. Na goals van Brahim Diaz en nogmaals Hernández maakte Ante Rebic een hattrick. De afwezigheid van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic werd AC Milan deze keer dus bepaald niet fataal.

Juventus

Het Juventus van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo beleeft een rampseizoen, maar tegen Sassuolo herstelde de Oude Dame zich wel van de blamage tegen AC Milan. Sassuolo werd met 1-3 verslagen. Sassuolo miste na zestien minuten een penalty, waarna Adrien Rabiot en Ronaldo Juventus aan een 0-2 ruststand hielpen. Na de 1-2 van Giacomo Raspadori besliste Paulo Dybala het duel: 1-3. Voor Ronaldo was het zijn honderdste goal in dienst van Juventus. Hij is de eerste Juventus-speler die dat aantal bereikte in zijn eerste drie seizoenen.



Atalanta Bergamo en AC Milan hebben nu 75 punten, Napoli 73 punten en Juventus 72 punten. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen in de Serie A.

Lazio heeft ook nog een heel kleine kans op de vierde plaats. Ciro Immobile hield die hoop in leven door ver in blessuretijd tegen Parma de enige treffer te maken voor de ploeg van coach Simone Inzaghi. Lazio heeft zes punten minder dan nummer vier Napoli, maar moet nog een wedstrijd inhalen.

Landskampioen Internazionale won in eigen huis met 3-1 van AS Roma. Marcelo Brozovic en Matías Vecino scoorden in de eerste helft voor Inter, war Stefan de Vrij op de bank bleef. Henrikh Mkhitaryan deed wat terug voor de club uit Rome, maar Romelu Lukaku bepaalde de eindstand op 3-1.

