De Ligt én De Vrij mogelijk in afzondering na positieve test Juve-verdediger Rugani

Video PSG voor het eerst in vier jaar weer in kwartfina­le na zege op Dortmund

11 maart Paris Saint-Germain heeft eindelijk weer eens de laatste acht bereikt in de Champions League. De Franse ploeg won in de return met 2-0 van Borussia Dortmund. Dat was na de nederlaag van 2-1 drie weken geleden in Duitsland genoeg om de kwartfinales te halen. In de voorgaande drie seizoenen werd Paris SG steeds in de achtste finales uitgeschakeld.