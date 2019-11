De Ligt bezorgt Juventus de zege in stadsderby

Kwalificatie LIVE | Kan Verstappen een gooi doen naar pole?

22:52 Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn honderdste Formule 1-race. Maar de grote vraag is vanavond: vanaf welke positie op de grid begint hij aan die race? Via ons liveblog mis je geen moment van de kwalificatie op het Circuit of the Americas, die om 22.00 uur begint.