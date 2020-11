De liefdesverklaring van Jutta Leerdam aan coach Poltavets: een dappere keuze voor het ongewisse

Ik heb nog nooit een schaatser zo'n openlijke liefdesverklaring voor een coach horen geven als Jutta Leerdam dat onlangs deed bij Kosta Poltavets. ,,Mijn droom was altijd om bij Kosta Poltavets te trainen. Ik keek zo erg tegen hem op. Als ik hem zag, dan begon mijn hart tekeer te gaan. Zo erg keek ik tegen hem op." Wow.



Dus hier gaan ze dan. Eindelijk samen. Als je haar woorden zo leest, klinkt er bijna afhankelijkheid in door. Maar wie een beetje doorheeft hoe Jutta in elkaar zit, weet dat het juist iets heel anders is. Het is lef. Het is een keuze durven maken voor het ongewisse. Niet voor het geld. Het is, kortom, de keuze van een ware kampioen.