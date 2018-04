De laatste keizer, ga niet!

Fabio Jakobsen lost Niki Terpstra af als winnaar in Profronde Made

21 april Geen vijfde zege voor Niki Terpstra zaterdagavond in Made. De winst in de plaatselijke profronde bleef echter wel in 'de familie'. Quick Step-ploeggenoot Fabio Jakobsen spurtte in de Kerkstraat naar de eerste plaats. ,,Gelukkig had ik Tim (Declercq) en Niki bij me vanavond", zei de winnaar over de Scheldeprijs over de mannen die ervoor gezorgd hadden dat hij mocht sprinten in Made.