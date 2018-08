De laatste 12 hordes voor Bertens

Door Lisette van der Geest



12. Garbiñe Muguruza (Spa, 24)

Het winnen van een Grand Slam-titel is iets wat Bertens nog nooit heeft ervaren. De vrouw voor haar op de wereldranglijst wel. John van Lottum: ,,Kiki heeft in Cincinnati, en sowieso dit jaar, bewezen dat ze van bijna iedereen kan winnen. Dat is een ultieme kracht. Maar wat Muguruza op zak heeft, is de wetenschap dat ze Grand Slam-titels kan winnen. Zeven wedstrijden lang op rij een bepaald niveau halen en pieken. Dat geeft een mentale kracht.''

Bertens vs. Muguruza 3-1 (onderlinge partijen)