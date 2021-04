De Kromme in het circus, Verstappen naar Ferrari en Ronaldo verkocht aan Spanje

Sovjethumor: Maradona komt naar Moskou

Een grap van achter het IJzeren Gordijn? Nee, dat moést wel waar zijn. Toen Sovjetkrant Izvestia in 1988 meldde dat Diego Maradona in onderhandeling was om voor zes miljoen dollar bij Spartak Moskou te tekenen, stonken velen er meteen in. Persbureau Associated Press verspreidde het verhaal aanvankelijk zelfs wereldwijd, om het na een belletje met Izvestia toch maar in te trekken. Een 1 aprilgrap in een Sovjet-krant. Lang leve de ‘glasnost’, waar Michael Gorbatsjov voor stond.