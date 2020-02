De kopgroep met Evert kan ik bijna aanraken

Een perskaart heb je in 1985 niet nodig om bij de Elftstedentocht overal met je neus bovenop te staan. De kopgroep met Evert van Benthem, Henri Ruitenberg, Jos Niesten en Jan Kooiman kan ik bijna aanraken voor ze hun de laatste bocht ingaan. Ze houden even in en loeren naar elkaar. Ik zie de spanning op hun gezichten. Eén van deze mannen is over enkele minuten wereldberoemd.