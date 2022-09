De kater na het perfecte afscheid van Roger Federer: zo mooi gaat het niet snel meer worden

Zaterdag 4C Steenber­gen, FC Bergen en Baronie trefzeker uit startblok­ken

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal wisten Steenbergen (1-5 bij Alliance) en Baronie (6-1 tegen Lepelstraatse Boys) meteen veelvuldig de weg naar het doel te vinden. The Gunners vergat zichzelf te belonen tegen FC Bergen (1-2), eenzelfde score waarop Welberg - VVC'68 eindigde. Boeimeer kon niet anders dan de meerdere erkennen in Vrederust, 0-3.

