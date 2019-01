De kans dat Emiliano Sala nog leeft is klein: de voetbalwereld hoopt op een wonder

columnDe Britse kustwacht heeft inmiddels alle hoop opgegeven. Het piepkleine propellervliegtuigje verdween dagen geleden al van de radar. Momenteel is het water in het Kanaal rond de 9 graden Celsius, de kans op overleven is hooguit een paar uur. Zowel de Britse piloot als de nieuwe Argentijnse Cardiff City-spits crashten in de ijskoude Atlantic tussen Frankrijk en Engeland. Een verschrikkelijk drama, waarvan het einde nog open is.