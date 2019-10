De Jong weer wissel en ziet concurrent scoren namens Sevilla

Luuk de Jong was vorige week de grote held bij Sevilla, door als invaller kort voor tijd de winnende 1-0 te maken in de thuiswedstrijd tegen Levante. Desondanks, of misschien wel juist daardoor, moest de 29-jarige spits van Oranje vanavond opnieuw plaatsnemen op de reservebank in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.



Sevilla had het lange tijd lastig, maar De Jong zag vanaf de zijkant hoe de Mexicaanse spits Javier ‘Chicharito’ Hernández in de 70ste minuut de 1-0 maakte na een goede pass van spelmaker Oliver Torres. In de 78ste minuut maakte de Argentijnse vleugelaanvaller Lucas Ocampos er ook nog 2-0 van voor Sevilla. Pas daarna, in de 82ste minuut, mocht De Jong het veld betreden voor de moegestreden Javier Hernández. In de laatste tien minuten van de wedstrijd kon De Jong niet meer gevaarlijk worden.