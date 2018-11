De Jong: We hebben een sterke pot neergezet

Video Van Dijk moet met Liverpool vrezen voor uitschake­ling na nederlaag bij PSG

28 november Liverpool stond op 26 mei nog in de finale van de Champions League, maar een halfjaar later moeten The Reds vrezen voor uitschakeling in de groepsfase. De ploeg Bredanaar Virgil van Dijk verloor vanavond met 2-1 van Paris Saint-Germain en staat nu derde in poule C.