De Jong verspeelt met Barcelona ook punten in tweede uitduel

Vuelta Arndt zorgt voor Sun­web-suc­ces ondanks val Tusveld, Edet nieuwe leider

17:30 De achtste etappe in de Vuelta is gewonnen door Nikas Arndt. De renner van Team Sunweb won de sprint van een kopgroep, nadat ploeggenoot Martijn Tusveld onderuit ging toen hij op zo'n drie kilometer van de streep solo wegreed. Nicolas Edet, ook onderdeel van de grote vlucht van 21 renners, neemt de rode leiderstrui over van Miguel Ángel López.