De Jong twijfelde aan Barcelona: ‘Dacht dat ze mij niet als sleutelspeler zagen’

Frenkie de Jong is de laatste tijd fantastisch op dreef bij FC Barcelona en scoort er op los. Maar het scheelde weinig of hij had nooit in Camp Nou gespeeld, zo blikt de Oranje-international in gesprek met het Spaanse Sport terug op zijn keuze.

De Jong had nogal wat twijfels over de Catalanen. ,,Ik aarzelde aanvankelijk omdat ik dacht dat Barça mij niet als sleutelspeler zag. Ik vroeg Ronald Koeman (toenmalig bondscoach Oranje, red.) naar Barcelona en hij vertelde alleen maar positieve verhalen. Uiteindelijk reisde Bartomeu naar Amsterdam en overtuigde hij me.”

Barcelona betaalde uiteindelijk 86 miljoen euro voor De Jong aan Ajax, waardoor hij de duurste Nederlandse speler ooit is. Tot nu toe heeft De Jong het goed naar zijn zin in Spanje: ,,Ondanks dat ik nog geen titel heb gewonnen, geniet ik van de club. Ik train met de beste spelers ter wereld en het weer, de mensen en de stad zijn geweldig”, aldus de 23-jarige middenvelder, die tot media 2026 vastligt bij Barcelona.

Volledig scherm Ronald Koeman gebruikte De Jong in alle competitiewedstrijden van dit jaar. © EPA

De Jong is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de sterkste opstelling van FC Barcelona. De oud-spelmaker van Ajax is sinds zijn komst in de zomer van 2019 bezig aan een van zijn sterkste periodes bij de nummer twee van Spanje. Dankzij zijn vier goals en twee assists werd hij door La Liga genomineerd tot speler van de maand. Hij maakte in januari al twee keer zoveel doelpunten dan in zijn eerste seizoen bij Blaugrana (toen slechts twee in het hele jaar).



,,Ik weet niet of ik kan zeggen dat dit mijn beste periode is sinds ik bij Barça speel. Het klopt dat ik nu meer doelpunten maak en dan lijkt alles beter te gaan. Nu is het zaak om dit vast te houden”, zegt De Jong in vloeiend Spaans over zijn wervelende begin van 2021. ,,Ik voel me goed en comfortabel, maar ik weet dat ik mijn kwaliteiten nog vaker moet laten zien om het team te helpen. Er is nog altijd ruimte voor verbetering.“

Lionel Messi

De laatste tijd is er veel te doen rondom Barcelona. Zo werd bekend dat de club een schuld heeft van 730 miljoen euro. Afgelopen week was teamgenoot Lionel Messi groot nieuws, nadat zijn waanzinnige salaris uitlekte. Volgens De Jong doet dat de spelersgroep weinig: ,,Het nieuws heeft geen invloed op ons. De kleedkamer is geïsoleerd van de buitenwereld.”



De Argentijn beschikt in Catalonië over een aflopend contract en lijkt dat ook niet te gaan verlengen, tot spijt van De Jong: ,,Toen ik twaalf jaar oud was, was Messi al de beste van de wereld. Ik zou graag willen dat hij volgend jaar bij ons blijft. Hij moet beslissen wat hij met zijn toekomst wil doen. Het was een van de factoren waarom ik in 2019 voor Barcelona koos.”

Volledig scherm Frenkie de Jong hoopt dat Lionel Messi langer bij FC Barcelona blijft. © AFP

Vanavond gaat Frenkie de Jong met Barcelona in de kwartfinale van de Copa del Rey op bezoek bij Granada (21.00 uur). De club uit Zuid-Spanje staat achtste in La Liga en ging met PSV door naar de volgende ronde in de Europa League, waarin het in de 32ste finale is gekoppeld aan Napoli.