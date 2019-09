De Jong op de bank bij Barça, Messi voor eerste keer in de basis

Verlies Bencic meevaller­tje voor Bertens

17:13 Kiki Bertens had na haar zege in Wuhan meerdere redenen tot juichen. Kort nadat Bertens zelf de derde ronde had bereikt bleef de Zwitserse Belinda Bencic, concurrente van Bertens in de strijd om een plek op de WTA Finals in Shenzhen, in de tweede ronde steken. Bencic verloor in drie sets (2-6 6-3 6-4) van de Russin Veronika Koedermetova.