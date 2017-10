De Jong: Nee, ik praat niet echt met Wüst

Door Tim Reedijk



In aanloop naar de NK was de 31-jarige Wüst al boos op haar negen jaar jongere ploeggenote. Bij een training vlak voor het toernooi tikte De Jong de kopvrouw aan tijdens het schaatsen in een treintje, waardoor ze haar training moest staken. Wüst verliet vervolgens zichtbaar geïrriteerd het ijs. ,,Dit was niet de eerste keer dat dit gebeurde”, zei ze later tegen de NOS. ,,Maar ze heeft haar excuses aangeboden."



Toen De Jong na haar gouden medaille op de 5000 meter werd gevraagd naar dit incident hief zij haar handen in de lucht, zei: 'ja dat deed ik natuurlijk expres' en liet zich vervolgens ontvallen dat er weinig contact is tussen haar en Wüst. ,,We praten niet echt met elkaar, op het ijs en tijdens trainingen hoef je alleen te praten als het nodig is en dan doen we dat."