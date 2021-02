De Jong na oorwassing: ‘In de tweede helft was PSG superieur’

,,In de tweede helft hadden we verdedigende problemen”, zei hij. ,,De uitslag geeft ook wel aan hoe superieur PSG was. Ze waren veel effectiever dan wij. De eerste helft was meer in evenwicht en na de 1-0 van ons kreeg Ousmane Dembélé de kans om er 2-0 van te maken.” Voor Barcelona, de club met meer dan 1 miljard euro schuld, dreigt een seizoen zonder prijzen. In de competitie is de achterstand op koploper Atlético Madrid al opgelopen tot 8 punten. Barcelona verloor het eerste duel in de halve finale van de Spaanse beker met 2-0 van Sevilla.

,,In het bekertoernooi moeten we terugvechten”, besefte Frenkie de Jong. “Dat moeten we nu in de Champions League ook doen. Het zal heel moeilijk worden in Parijs, maar we gaan het daar proberen. Ik dacht in de eerste helft nog wel dat we aardig meededen. Maar in de tweede helft was PSG superieur.”