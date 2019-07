De Jong moet nog even wachten op basisdebuut Barça

De Boer laat met Atlanta kans op koppositie liggen na spektakel­stuk

9:33 Frank de Boer heeft met Atlanta United een kans laten liggen om aan kop te komen in de oostelijke divisie van de MLS. Atlanta was bij winst op Los Angeles FC in punten op gelijke hoogte gekomen met Philadelphia Union, maar de regerend kampioen van de VS verloor het doelpuntrijke duel met 4-3.