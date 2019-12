De Jong mist tegen sterker Real zijn kans op heldendom

video Brood: ‘We zitten bij de laatste zestien, maar we hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt’

23:48 Er was bij Ruud Brood geen sprake van opluchting na de uiterst moeizame bekerzege van NAC. ,,We zijn blij dat we door zijn, dat is het belangrijkst in de situatie waarin we nu zitten. We hebben er hard voor moeten knokken.”