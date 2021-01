De Jong loopt op 1500 meter uit op Schouten in aanloop naar slotafstand

Schouten moest De Jong op de 1500 meter meteen al na de start laten gaan. Daarna kon de 28-jarige marathonspecialiste niet meer aanhaken. De Jong daarentegen reed een stabiele race en bleef met haar winnende tijd maar net boven haar beste seizoenstijd die ze eind december bij de WK-kwalificatie onder ideale omstandigheden in Thialf neerzette (1.54,26).



De vraag is echter nu of de marge van De Jong op Schouten groot genoeg is. De kopvrouw van Team Jumbo-Visma eindigde eerder dit seizoen in twee ritten op de 5000 meter ruim boven de zeven minuten: 7.07,22 bij de NK afstanden en 7.06,57 bij de NK allround. Schouten daarentegen dook twee keer royaal onder die grens: 6.55,94 en 6.51,45.



De Jong gaf zaterdag als nummer drie op de 3000 meter ruim vier seconden toe op winnares Schouten. ,,Als Antoinette normaal rijdt op de 5000 meter, is het niet te doen”, erkende Schouten bij de NOS. ,,Ze is een vechter, die laat dat niet zomaar gebeuren. Maar je weet nooit.”