De Jong krijgt rust bij Barcelona, De Vrij wel in de basis

Valverde koos er al voor om rechtsback Sergi Roberto, centrumverdediger Gerard Piqué en zijn aanvoerder Lionel Messi in Barcelona te laten. De Jong reisde wel mee naar Milaan, maar begint dus op de bank in het uitverkochte San Siro. De van Ajax overgekomen De Jong speelde dit seizoen al 20 duels voor FC Barcelona: alle vijftien duels (negen volledig) in La Liga en vijf in de Champions League. In de Champions League ontbrak hij zelfs nog geen minuut. FC Barcelona speelt zaterdag (16.00 uur) de uitwedstrijd bij nummer vier Real Sociedad en volgende week woensdag thuis tegen Real Madrid. De Spaanse grootmachten staan nu gedeeld bovenaan in La Liga met 34 punten na vijftien wedstrijden.



Stefan de Vrij staat wel in de basis bij Internazionale, dat waarschijnlijk zal moeten winnen om door te gaan naar de achtste finales van de Champions League. FC Barcelona is al zeker van de groepswinst in poule F met elf punten na vijf wedstrijden. Internazionale staat op zeven punten, net als Borussia Dortmund. De Duitse club speelt vanavond voor eigen publiek tegen Slavia Praag, dat laatste staat met twee punten.