De Jong grijpt net naast de winst op 3000 meter

Wereldbeker Shinhama evenaart baanrecord op 500 meter, Ntab zevende

15:12 De Japanner Tatsuya Shinhama heeft bij de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen het baanrecord op de 500 meter geëvenaard. De nieuwe wereldkampioen sprint eindigde in navolging van Michel Mulder en de Rus Pavel Koelizjnikov in een winnende tijd van 34,31 seconden.