De Jong en co zien Messi terug op trainingsveld

Messi staat al sinds begin augustus langs de kant met een kuitblessure. Hij bekeek de gewonnen competitiewedstrijd tegen Valencia (5-2) gisteravond vanaf de tribune, en zag een excellerende Frenkie de Jong.



Het is onzeker of de Argentijnse vedette van Barça speelminuten kan maken in Dortmund. Voor Dembélé komt het duel zeker te vroeg. De Franse aanvaller is herstellende van een hamstringkwetsuur.