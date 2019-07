De Jong boekt met Barça oefenzege op Iniesta en co

De Jong maakte, net als in de verloren oefenwedstrijd tegen Chelsea (1-2), halverwege het duel zijn opwachting voor Barça. De complete ploeg werd toen door trainer Ernesto Valverde vervangen. Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Rafinha vormden voor de pauze het middenveld, De Jong, Carles Aleñá en Sergi Roberto bezetten na rust deze linie. Lionel Messi ontbrak nog bij Barcelona. De Argentijn geniet nog van zijn vakantie.



Bij Kobe startten voormalig Barça-spelers Andrés Iniesta, David Villa en Sergi Samper in de basis. Vooral het weerzien met clublegende Iniesta was bijzonder voor spelers en stafleden van de Catalanen. Veel van hen speelden of werkten jaren samen met de 35-jarige middenvelder.

Weerzien

Iniesta had zijn geliefde ex-werkgever al na vier minuten pijn kunnen doen in het oefenduel. Een hard schot ging vlak langs het doel van Marc-André ter Stegen. Barça had echter - niet geheel onverwachts - het betere van het spel. Via Puig en Rakitic hadden de Catalanen op voorsprong kunnen komen. Na 55 minuten leek De Jong de openingstreffer te forceren. Met zijn hakje in de zestien passeerde hij weliswaar de doelman, maar vond hij geen ploeggenoot voor het doel.

Volledig scherm Andrés Iniesta met rechts Nelson Semedo. © AP

Enkele minuten later kwam Barcelona alsnog op voorsprong. Carles Pérez, één van de vele jeugdproducten van Barça die een kans kreeg, schoot koel binnen na een combinatie met Malcom: 0-1. Kort voor tijd verdubbelde Pérez de marge met een schuiver in de lange hoek. Een minuut voor tijd was De Jong dicht bij zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever. Een geplaatst schot op de rand van de zestien ging net naast het doel.



De Japanse formatie, die vandaag de transfer van voormalig Barça-speler Thomas Vermaelen afrondde, gaf zich echter niet zomaar gewonnen en meed de duels niet. Ook na rust kreeg Kobe enkele mogelijkheden om een treffer te maken, maar in de buurt van het doel bleken de Japanners niet scherp genoeg.

Het volgende oefenduel van Barcelona is op zondag 4 augustus. Dan treedt het in het eigen Camp Nou aan tegen Arsenal voor de Trofeu Joan Gamper.

Volledig scherm Doelpuntenmaker Carles Pérez met rechts Malcom. © AP