De Jong: Aantal wedstrijden goed gespeeld, dat nemen we mee

Thomsen: We misten te veel kansen

0:28 Als keepster Katrine Lunde in vorm is en bijna alle ballen tegenhoudt, dan kan geen ploeg winnen van Noorwegen. ,,Dan is het de beste handbalploeg van de wereld met hun snelle uitbraken’', zei bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse handbalsters gelaten na de afstraffing van 29-16 op het EK in Frankrijk. ,,Noorwegen had volledige controle en wij misten te veel kansen.’'