De indrukwekkende prijzenkast van Lionel Messi: van 10 Spaanse titels tot trofee met Argentinië

Het leek maar niet te willen lukken voor Messi. Waar hij met FC Barcelona iedere mogelijke trofee al meerdere keren in de kast had staan, daar was het met Argentinië vaak net niet. Vier keer speelde (en verloor) hij een eindstrijd. In 2007 was Brazilië in de Copa América nog te sterk, in 2014 was er die WK-finale tegen Duitsland, in 2015 én 2016 won Chili in de Copa América op strafschoppen.