De imposante 100+ reeks van Michael van Gerwen blijft maar duren

Michael van Gerwen gaat op voor derde wereldti­tel

10:17 Michael van Gerwen gaat op de eerste dag van 2019 voor zijn derde wereldtitel. Daarvoor moet de nummer 1 van de wereld vanaf 21.00 uur in de finale van het WK in Alexandra Palace in Londen afrekenen met Michael Smith. Vanaf 20.00 uur beginnen we op deze site met een liveblog.