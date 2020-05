De horrorval van Rabo-renner Pedro Horrillo in de Giro d'Italia

Tijdens de achtste rit van de Giro d’Italia in 2009 daalt Jos van Emden de Culmine di San Pietro af. Een gevaarlijke, onregelmatige afdaling. Het is vroeg in de etappe en Van Emden rijdt in de achterhoede; geen moment voor waaghalzerij, hij heeft zijn vingers strak om de remmen. In een scherpe bocht ziet de Giro-debutant van Rabobank vanuit zijn ooghoek een fiets tegen de railing staan. Van Emden herkent de fiets. ,,Pedro in het ravijn, Pedro in het ravijn’’, roept hij door zijn microfoontje.