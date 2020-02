De grote winnaar en de grote verliezer van de 5000 meter

Het goud van Ted-Jan Bloemen

Olympisch kampioen op de 10.000 meter en de 5000 meter was hij al. Wereldkampioen nog niet. Tot deze uithaal, in de Utah Olympic Oval van Salt Lake City, waar Ted-Jan Bloemen eerder al naar zijn wereldrecords reed. ,,Dit is supergaaf. Ik heb deze wedstrijd, dit toernooi, altijd voor ogen gehouden. En dat het dan precies zo uitkomt als ik in mijn hoofd had zitten, voelt écht zó goed.”



Wat heeft hij een lange weg afgelegd. Want na zijn olympische titels zag de schaatswereld een worstelende Bloemen op het ijs. Hij reed in de B-groep, of werd op een gapend gat geschaatst. Hij had er een verklaring voor. Na zijn titels koos hij ervoor tijd te spenderen met zijn vrouw. Dat was nodig, na het harde werk richting de Olympische Spelen. Ze gingen twee maanden op reis naar Azië en het toegewijde sportieve leven van voorheen was een periode heel ver weg. Trainen was er niet bij. En als hij honger had, at hij gewoon een hamburger.



