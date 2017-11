De GP van Abu Dhabi, slechts het bijprogramma van de feestweek

Door Arjan Schouten



U denkt misschien dat er momenteel een Formule 1-weekend bezig is in Abu Dhabi, maar dat is niet de volledige waarheid. De GP in Abu Dhabi is in feite een feestje voor de rijken, vermomd als sportevenement. Die anderhalf uur vroem vroem op zondag? Slechts een mini-onderdeel van een lang weekend vol evenementen. Wat er zoal te doen is, dan? Nou, heeft u even? Gisteren trad Grammy Award-winnaar Calvin Harris op, achter het circuit. Vanavond rapt J. Cole in de Yas Du Arena en daarna draait onze eigen Martin Garrix wat van z’n hitplaatjes. Morgen rocken Mumford & Sons de Arabische nacht in en daarna gaat het los op de techno van Carl Cox. En zondag na de race gaat het dak er helemaal af, met eerst de Amerikaanse hitmachine Pink, waarna Tiësto nog even plaats neemt achter de dj-tafel.



Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, vliegt er ook elk uur nog even een gigantische kist van Etihad Airways angstaanjagend laag over het Yas Marina Circuit. Leuk voor een jumbojet-selfie. In de jachthaven is het op de miljoenen kostende jachten zien en gezien worden alsof we in Monaco zijn. Wie zin heeft in een wild ritje kan naast het circuit even de adrenalinejunkie uithangen in Ferrari World. Een soort Walibi, maar dan met supersnelle rode achtbaanbolides met een steigerend paardje voorop. Shoppen kan in de aangrenzende Yas Mall, of in winkelwalhalla Dubai, ook maar op een klein uurtje rijden. En zelfs de Formule 1-fan die toch wel ietsje meer diepgang wenst, wordt sinds kort op zijn wenken bediend. Eerder deze maand opende op een schiereilandje in de Perzische Golf op een kwartiertje tuffen van het circuit het Louvre Abu Dhabi, een dependance van het hoofdkwartier in Parijs. Een Arabisch Guggenheim volgt natuurlijk binnen afzienbare tijd.