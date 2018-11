De Frenkie van Duitsland heet Kai

Met zoveel gretigheid op het veld zag het voetbal van de Duitsers er plots heel anders uit. Niet langer werd er oeverloos en traag gecombineerd – een speelwijze waarin de Mannschaft in het rampjaar 2018 te lang bleef volharden - maar werd zo snel mogelijk de diepte gezocht. In plaats van stroperig speelde Duitsland ineens verfrissend direct. Niet in de laatste plaats dankzij Havertz, een speler die net als Frenkie de Jong zijn blik continu naar voren heeft.

De linkspoot werd op 11 juni 1999 geboren in Aken, vlak over de Nederlandse grens. Na een jaartje bij Alemennia Aachen vertrok hij in 2010 naar Bayer Leverkusen, waar hij zich in de jeugd razendsnel ontwikkelde. Havertz is er eentje voor de recordboeken. Slechts 17 jaar en 126 dagen oud maakte hij als jongste Leverkusen-speler ooit zijn debuut op het hoogste niveau. Met een leeftijd van 18 jaar en 307 dagen werd hij de jongste ooit met 50 duels Bundesligaduels achter zijn naam. Hij staat inmiddels op 65 competitiewedstrijden waarin hij goed was voor tien goals en zeventien assists.

Of hij vanavond tegen Nederland opnieuw in de basis start nu de tegen Rusland gespaarde Toni Kroos weer beschikbaar is, is overigens nog maar de vraag. Löw is geen trainer die al te rigoureus gaat verjongen. De bondscoach gaat bovendien voorzichtig om met zijn man voor de toekomst die hij niet wil overbelasten. ,,De laatste weken waren veel voor hem’’, aldus Löw over Havertz. ,,Hij heeft veel wedstrijd voor Leverkusen gespeeld en is vorig jaar nog naar school gegaan.’’