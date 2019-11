De film van zeven knotsgekke seconden

Video Atalanta Bergamo pakt eerste CL-punt ooit, maar kan Walker niet passeren

6 november Atalanta Bergamo heeft het eerste punt ooit in de groepsfase van de Champions League bemachtigd. De Italiaanse ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon hield Manchester City in San Siro op 1-1. Daardoor is de Engelse ploeg met tien punten nog niet helemaal zeker van een plek bij de laatste zestien.