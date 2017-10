De ene invalbeurt is de andere niet

Wat doe je op een vrije zondag als je de avond daarvoor wel door de grond had willen zakken omdat jouw 'overtreding' de nederlaag van jouw NAC inluidde? ,,Ik ben lekker thuis gebleven in Teteringen", zegt Richelor Sprangers. ,,Ik heb gewoon de hele middag buiten gezeten. Even het koppie leegmaken."

Dat was dus nodig na zijn ongelukkige invalbeurt in Kerkrade. ,,Het zijn voor mij persoonlijk grote leermomenten. Pijnlijke momenten ook. Al vind ik nog steeds dat ik zaterdagavond geen overtreding maakte. Maar dan nog. Wat ik in de toekomst kan verbeteren is niet te gretig instappen bij zo'n situatie. Zo dicht bij de zestien valt de tegenstander automatisch sneller. Hetzelfde met die penalty in de oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Dat was precies dezelfde situatie waar ik als jonkie van moet leren. En waar ik zeker ook van ga leren."

Debuut

Negentien jaar is hij pas. ,,Voor mijn gevoel gaat het allemaal heel snel", zegt Sprangers over wat er niet alleen de afgelopen week over hem heen is gekomen. ,,Mijn eerste minuten in de eredivisie. Mijn interlanddebuut voor Haïti. Maar ik had ook nog niet helemaal verwacht dat nadat NAC een tweede spits (Thomas Enevoldsen, red.) had gehaald, ik er nog bij zou zitten." Een aantal keren mocht hij als invaller eerder opdraven dan Enevoldsen. ,,Ik bekijk dat van week tot week. Hard trainen en proberen speelminuutjes te krijgen."

Ondertussen maakte hij vorige week dinsdag zijn interlanddebuut voor Haïti in de oefenwedstrijd in en tegen Japan. ,,Dat ik er bij zat, was een verrassing. Wel een mooie verrassing. Helemaal als je ziet dat er echt kwaliteit zit in het team. Je speelt niet voor niets 3-3 tegen een land als Japan."

Opgroeien in Teteringen en dan uitkomen voor het land waarin je ooit geboren bent. ,,Het blijft apart", weet Sprangers. ,,Het was ook allemaal nieuw voor me. De spelers, de coach. Er waren wel jongens bij van Onder 20 waarvoor ik al speelde."

Bij aankomst in Japan was het op de luchthaven van Tokio volgens hem niet lastig om zijn medespelers te vinden. ,,Een stel van die donkere jongens valt daar wel op", klinkt het lachend. De coaching gaat bij Haïti in het Frans. ,,Mijn Frans is niet goed, maar het was allemaal goed te volgen."

Terugslag

