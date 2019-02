De eerste testdag van de Formule 1 begint vandaag

Opelka boekt eerste toernooize­ge

7:30 Reilly Opelka heeft zijn eerste toernooizege op de ATP Tour geboekt. De 21-jarige Amerikaan was in de finale van het tennistoernooi van New York net te sterk voor de Canadees Braydon Schnur, die net als Opelka voor het eerst in een eindstrijd op het hoogste niveau stond.