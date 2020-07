De dramatische pitstop van Christijan Albers

Op een koude januariavond in 2005 sjeest er een zwarte Formule 1-auto door de Reguliersbreestraat in Amsterdam. In de cockpit zit een man die zijn droom heeft waargemaakt, want enkele weken later zal Christijan Albers debuteren in de koningsklasse van het racen. De auto onder zijn billen, een Minardi PS05, is er niet eentje om potten mee te breken. Verre van zelfs. Maar dat mag de pret in Amsterdam niet drukken. Rijendik worden de coureur en zijn glimmende bolide bewonderd.