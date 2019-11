De comebacks en de debutanten in de Nederlandse schaatsequipe

Rechter verbiedt competitie­du­el tussen Atlético en Villarreal in Miami

12:29 De competitiewedstrijd tussen Villarreal en Atlético Madrid wordt definitief niet op 6 december in de Amerikaanse stad Miami gespeeld, maar gewoon op Spaanse bodem. Een rechtbank in Madrid wilde geen bevelschrift opleggen aan de Spaanse bond RFEF, om zo af te dwingen dat de wedstrijd toch in het buitenland wordt afgewerkt.