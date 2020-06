De clown die de dubbelfinale van Roland Garros wist te halen

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 11 juni 1989: ‘clown’ Mansour Bahrami in de dubbelfinale van Roland Garros.

Rond grote tennistoernooien worden vaak zogeheten exhibitiewedstrijden georganiseerd, potjes waarin het publiek vermaakt wordt door gewezen wereldtoppers - meestal in korte tijd opzienbarend veel kilo’s aangekomen. De sfeer is ontspannen en er wordt veel gelachen. Eén man is de blikvanger bij zulke wedstrijdjes. De publiekslieveling. De opperclown.

Mansour Bahrami was tijdens zijn actieve loopbaan geen wereldtopper, maar had dat wel kunnen zijn als hij niet geboren was in Iran, een land waarin het hem verboden werd om te tennissen. Hij vluchtte naar Frankrijk, maar kon dat land vanwege zijn paspoort niet verlaten; Bahrami was jarenlang uitsluitend aangewezen op Franse ATP-toernooien en zag tot zijn frustratie minder getalenteerde spelers dan hij de absolute top bereiken. Slechts eenmaal wist de besnorde Iraniër als prof alle schijnwerpers op zich gericht, toen hij op 11 juni 1989 met dubbelpartner Eric Winogradsky in de finale van Roland Garros stond. Ze verloren de partij, maar de wereld wist wie Bahrami was.