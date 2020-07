De chaosfinish op Guzet-Neige en het bijzondere verhaal van Philippa York

De chaotische finish op Guzet-Neige tijdens de Tour de France in 1988 is natuurlijk slechts een voetnoot in het leven van Philippa York. Maar opmerkelijk was het wel. Er waren die Pyreneeënrit drie koplopers, van wie er twee in de laatste honderden meters van de slotklim om de overwinning leken te gaan strijden. Massimo Ghirotto moest passen, maar zag het wegsprintende duo de verkeerde afslag nemen. Een onhandig zwierende politieagent probeerde de boel te redden, maar stond daar in feite voor de kat z’n viool.

Ghirotto kreeg de ritzege in de schoot geworpen. Robert Millar, een van de verkeerd gestuurde renners, deed nog een moedige poging de kalende Italiaan bij te halen, wat dus niet lukte. Maar, zoals gezegd, dit alles is slechts een voetnoot in het leven van de Schot. Het palmares puilt namelijk uit. In de jaren tachtig waren er nauwelijks betere klimmers in het peloton te vinden dan Millar. Dat resulteerde onder meer in drie podiumplekken in een grote ronde, twee bergtruien en vijf spetterende ritzeges.

Toen de fiets werd opgeborgen, besloot Philippa York de persoon te worden die ze eigenlijk altijd al geweest was. Robert Millar werd dus naast de fiets in de schuur gestald, maar de liefde voor het wielrennen bleef onverminderd door de aderen stromen. York keerde terug in de Tour als commentator en stukjesschrijver, en hoopt een voorbeeld voor lhbti-personen in de topsport te kunnen zijn.

Volledig scherm Philippa York. © ANP / AD