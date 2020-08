De bv’tjes bij Bayern zijn nu de voetbalmachine van Hansi Flick

Quintana krijgt broertje mee in Tour

16:35 De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana krijgt bij zijn eerste Tour de France in dienst van Arkéa Samsic onder anderen zijn broertje Dayer mee. Beide Quintana’s zijn bezig aan hun eerste jaar bij de Franse procontinentale ploeg, die met een wildcard is toegelaten. Nairo Quintana, de oudste van de twee, stond in dienst van Movistar al drie keer op het podium in Parijs.