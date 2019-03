De Bruyne terug bij Manchester City na maand afwezigheid

Max Verstappen ‘De trots en discipline bij Honda zijn echt mooi’

14:07 Met dank aan Honda is Max Verstappen in zijn vijfde Formule 1-jaar aan een nieuw hoofdstuk begonnen. AD Sportwereld sprak in Bahrein met de Nederlander over nieuwe motivatie, huilende Japanners, titelaspiraties en de taal van succes.