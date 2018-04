De Bruyne: Ik verdien de prijs voor de beste speler van het jaar

De Belgisch international leverde dit seizoen al 20 assists af en scoorde elf keer. ,,Ik denk dat ik de prijs verdien, omdat ik dit jaar enorm consistent ben", vertelt De Bruyne, die het saillant genoeg in de kwartfinale van de Champions League opneemt tegen het Liverpool van Salah. ,,Ik ben erg blij met mezelf. Ik ben blij met hoe ik dit jaar presteer. Ik verwachtte niet zo goed te zijn." ,,Als ik de prijs win, dan is dat mooi voor het team en voor mijzelf", gaat de middenvelder van Manchester City verder. ,,Ik denk dat er bijna geen wedstrijd is waar ik minder presteerde. Om dat niveau vast te houden in die grote hoeveelheid wedstrijden, die ik dit seizoen heb gespeeld, daar ben ik erg blij mee."

Toch begrijpt De Bruyne dat Salah zijn grote rivaal is in de prestigestrijd. ,,Hij heeft enorm veel gescoord. Zijn seizoen is geweldig." Salah kwam afgelopen zomer naar Liverpool en wist sindsdien al 37 keer te scoren in alle competities. In de Premier League is hij al 29 keer trefzeker geweest in 31 wedstrijden.