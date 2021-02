De ‘brute data’ van ‘noodplan’ Frenkie de Jong: 82-0 tegen Betis

Of het door de invalbeurt kwam, stijve spieren, de vermoeidheid of zijn positie in de defensie had Frenkie de Jong even moeite zijn draai te vinden op de plek van de Uruguayaanse verdediger. Dat vonden althans de meeste Spaanse media. Marca vond het ‘noodplan’ van Koeman echter een gouden greep. Met de cijfers in de hand stak de Madrileense krant vanmorgen de loftrompet. ,,Hij gaf 82 passes en geen één slecht. Het zijn brute data. Honderd procent in de passing... In 80 minuten - inclusief de blessuretijd - was De Jong perfect in de passing. Hoewel hij als centrumverdediger iets minder hoefde te riskeren, blijft hij de aandacht trekken deze weken. 82-0, alsof het niets is.”