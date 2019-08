De Boer pakt koppositie na curieus duel met Zlatan-loos LA Galaxy

Frank de Boer en Atlanta United hebben de koppositie in de Eastern Conference veroverd. De regerend MLS-kampioen won zaterdagavond met 3-0 van LA Galaxy, dat aantrad zonder vedette Zlatan Ibrahimovic. De manier waarop de overwinning tot stand kwam, was curieus te noemen.

LA Galaxy stond tot het duel in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta op de derde plek in de Western Conference, terwijl De Boer en zijn mannen tweede stonden in de Eastern Conference. Een heuse topper dus, maar wel zónder Ibrahimovic: hij ontbrak vanwege een schorsing. Uiteindelijk kon de thuisploeg juichen, grotendeels dankzij twee zeer opmerkelijke momenten.

Eerst werd een schot van Gonzalo Pity Martínez door LA-verdediger David Romney pardoes in zijn eigen doel gegleden. Kort voor de pauze werd het nog vreemder, want ook de 2-0 was een eigen goal van de ploeg uit Los Angeles. Dit keer was het Giancarlo Gonzales (hij werkte een voorzet van Justin Meram binnen) die zijn eigen goalie passeerde.

Strafschop

Na rust was de ongelukkige Costaricaan ook verantwoordelijk voor de derde tegentreffer. Gonzalez haalde de ingevallen Emerson Hyndman onderuit op het moment dat die een door Galaxy-doelman David Bingham niet goed verwerkte inzet wilde binnentikken. Na tussenkomst van de VAR gaf arbiter Fischer Atlanta een penalty.

Josef Martínez voltrok het vonnis feilloos. Dat betekende de achttiende seizoenstreffer voor de Venezolaanse aanvaller en zijn negende goal op rij.