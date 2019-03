De Boer onderuit in Washington bij debuut in MLS

In de 57ste minuut viel de 2-0 voor DC United. De ervaren doelman Brad Guzan (60 interlands voor de Verenigde Staten) verkeek zich op het gladde veld op een schot van Acosta, die ondanks zijn 1,60 meter de grote uitblinker was bij de club uit Washington. De 33-jarige Rooney speelde ook een uitstekende wedstrijd als aanvoerder van DC United. De ploeg van De Boer kon ook na rust nauwelijks gevaar stichten, ook niet toen de Argentijnse recordaanwinst Gonzalo ‘Pity’ Martínez (13,2 miljoen euro) direct na de 2-0 in het veld kwam. Ook de Venezolaanse spits Josef Martínez, vorig seizoen goed voor liefst 35 goals in de MLS, kon zijn kwaliteiten niet tonen in het Audi Field in Washington DC. De Boer koos er bij de competitiestart voor om zijn team te laten spelen een 3-4-2-1 systeem, maar tot goed en effectief spel leidde dit nog zeker niet. Atlanta United schoot slechts twee keer op het doel van DC United.

Twee snelle ontslagen

De Boer begon zijn trainersloopbaan bij Ajax, waar hij 262 wedstrijden aan het roer stond. Hij werd met Ajax vier keer op rij landskampioen. In zijn laatste seizoen lukte dit niet vanwege de historische uitglijder bij De Graafschap op de laatste speeldag, waarna De Boer in de zomer van 2017 naar Internazionale vertrok. Daar verloor De Boer zijn eerste competitieduel en na vijf zeges in veertien wedstrijden werd hij al ontslagen. In de zomer van 2018 ging De Boer aan de slag bij Crystal Palace, maar daar werd hij na vier nederlagen in de Premier League al ontslagen.

Atlanta United speelt komende donderdag (04.00 uur) in Mexico de uitwedstrijd bij Monterrey in de kwartfinale van de CONCACAF Champions League. In de achtste finales rekende Atlanta United af met Herediano. Na de 3-1 nederlaag in Costa Rica werd de return in de Verenigde Staten met 4-0 gewonnen. Deze wedstrijd werd gespeeld in het kleine Fifth Third Bank Stadium in Kennesaw, omdat er in het imposante Mercedes-Benz Stadium nog een monstertruck-evenement werd gehouden. Zondagavond (22.00 uur) zal De Boer wel voor het eerst een wedstrijd coachen in het Mercedes-Benz Stadium, waar zo'n 60.000 fanatieke fans zullen rekenen op een goed resultaat tegen MLS-nieuwkomer FC Cincinnati.