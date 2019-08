De Boer nuanceert woorden over gelijke salarissen voor man en vrouw

StatementFrank de Boer heeft zijn opmerkingen omtrent gelijke salarissen voor mannen en vrouwen in het voetbal genuanceerd. In een statement bij de Atlanta Journal Constitution stelt hij dat zijn woorden niet goed zijn opgevat.

In een interview met The Guardian stelde De Boer dat gelijke betaling van mannelijk en vrouwelijke atleten ‘ridiculous’ zou zijn. ,,Naar de WK-finale voor mannen kijken zo’n half miljard mensen, naar de eindstrijd van vrouwen ongeveer honderd miljoen. Dat is toch een wezenlijk verschil. Hetzelfde geldt voor tennis’’, aldus de Nederlandse coach van Atlanta United, die wel vindt dat vrouwen moeten krijgen wat ze verdienen: ,,Als voetbal of tennis net zo populair wordt als bij de mannen, dan zouden de salarissen gelijk moeten zijn.’’

In een statement wil De Boer vandaag zijn woorden verhelderen: ,,Ik respecteer en ondersteun het vrouwenvoetbal én de vrouwensport van harte. Ik vind het geweldig dat zowel internationaal als hier in de Verenigde Staten de sport (voetbal) enorm groeiende is bij vrouwen. Ik geloof er in dat er steeds meer financiële gelijkheid komt als de sport zo blijft groeien. En dat is fantastisch.’’

President

Darren Eales, president van Atlanta United, stelde meteen na het interview van De Boer bij The Guardian dat het de persoonlijke mening van de coach was en niet die van de club. ,,Laat het helder zijn: onze club is nu en voor altijd bezig om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.’’

,,Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van een club die gelijkheid omarmt en ik wil mij verontschuldigen voor de verwarring die mijn woorden hebben verzorgd’’, stelt De Boer, die wel al in bescherming werd genomen door Eales. De president stelde dat de Nederlandse coach soms zoekende is naar de juiste Engelse woorden en dat ‘ridiculous’ in dit geval onjuist gekozen was.

Campeones Cup

De Boer gaat vannacht op voor zijn eerste prijs met Atlanta United. Tegen Club América strijdt de ploeg van de Nederlandse coach om de Campeones Cup, een wedstrijd tussen de Amerikaanse en Mexicaanse kampioen.