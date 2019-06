De Boer met Atalanta naar kwartfinale Amerikaanse beker

Na vroege doelpunten van Brandon Vazquez en Miles Robinson stond de ploeg van De Boer na een kwartier op een comfortabele voorsprong. Nadat David Accam vlak voor de rust de aansluitingstreffer liet aantekenen voor Columbus Crew, bracht Brandon Vazquez in de 65ste de marge weer op twee. Daar kon een eigen doelpunt van keeper Brad Guzan niets meer aan veranderen. Wie in de kwartfinale de tegenstander wordt, is nog niet bekend.



Ook in de competitie, de MLS, is Atlanta een moeilijke start inmiddels te boven. De kampioen staat vierde met vijf punter achterstand op koploper Philadelphia Union, dat echter twee duels meer speelde. Atlanta staat op 26 punten uit 15 wedstrijden. Philadelphia heeft 31 punten na 17 duels.