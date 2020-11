De Boer is tevreden: ‘Heb meer positieve dan negatieve dingen gezien’

Nederland kwam al na vijf minuten spelen met 1-0 achter en de verdediging oogde onzeker. Ook tegen Bosnië en Herzegovina (3-1 winst) gaf Oranje zondag veel mogelijkheden weg. ,,Waar het aan ligt, zou ik niet weten. Ik heb ze vooraf gewaarschuwd. Door al dat gedoe de afgelopen dagen met Robert Lewandowski had ik wel verwacht dat Polen iets zou willen laten zien. Dan moet je vanaf de eerste seconde gewoon scherp zijn. Het leek wel of we dat niet waren", aldus De Boer. ,,Verdedigend moet het zeker beter, daar gaan we aan werken. Je kunt niet zo beginnen, ook niet in een toernooi. Dan loop je direct achter de feiten aan. Je lijdt soms balverlies waar je geen balverlies moet lijden. Daar kun je weinig tegen doen.”

Op de beginfase na, had De Boer wel een goed gevoel. ,,Na de 1-0 pakten we het heel goed op en creëerden we de ene kans na de andere. Toen lieten we wel zien wat we kunnen. We moeten flink aan de bak om aan alles te werken, maar ik ga hier met een goed gevoel weg. Het is ook een dik verdiende overwinning. Ze hebben er tot de laatste seconde voor geknokt en daar ben ik trots op. Dat nemen we ook zeker mee. Wilskracht hebben ze wel, dat moeten we behouden.”



De Boer vond het zondag tegen Bosnië en Herzegovina (3-1 winst) verdedigend nog wat zwakker dan woensdag tegen Polen. ,,We moeten het heel goed analyseren. Soms moeten we iets beter ‘staan’, aanvoelen wanneer we wat meer risico kunnen nemen en wanneer niet en de ‘restverdediging’ in de gaten houden. Soms lijden we balverlies op een plek waar dat niet kan. Daar kun je niet tegen voetballen. Maar het is sport, en daarin maken mensen fouten. Dat doen wij ook.”